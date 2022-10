La Air VaporMax ouvre un nouveau chapitre de la révolution Air avec un amorti entièrement visible et une empeigne Nike Flyknit qui font d'elle la Air Max la plus légère et la plus souple jamais conçue. Sa conception innovante a permis d'éliminer la semelle intermédiaire afin que votre pied repose directement sur le coussin d'air, vous donnant l'impression de flotter. Avec la Air VaporMax, l'idée à l'origine de l'amorti Air visible devient enfin réalité, trente ans plus tard.