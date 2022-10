Avec ses lettres inspirées du graffiti et ses lignes musclées et audacieuses, la Air More Uptempo est la sneaker qui illustre le mieux l'esprit des années 90. Portée sur le terrain par certains des plus grands talents de l'époque, c'est ensuite dans la rue qu'elle s'est démarquée. Ce coloris entièrement blanc en édition limitée apporte une touche supplémentaire à votre style qui en jettera plein la vue.