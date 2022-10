Prête à s'imposer pour une nouvelle décennie, la Air Max 90 conçue par Tinker Hatfield s'est emparé du phénomène de l'air visible, ce qui a permis d'atteindre de nouveaux sommets en matière de conception de sneakers. Adoptée aussi bien par les runners que par les fans de chaussures, cette icône de la culture sneakers offrait plus d'amorti, plus de souplesse et plus de références culturelles, et s'est fait une place de choix sur la scène musicale britannique underground.

La chaussure The Ten: Nike Air Max 90 montre au monde entier ce qu'il y a sous chaque paire qui a foulé la route, avec une version déstructurée qui libère l'énergie que renferme la silhouette.