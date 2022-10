159,99 €

La Air Max 90 a toujours été associée aux différentes sous-cultures de Moscou rassemblant graffeurs, rappeurs et fans de football depuis le début des années 2000. Et sa dernière incarnation, la Air Max 90 « Moscow », ne déroge pas à la règle. Elle salue ainsi l'essence même de la ville qui vit au rythme le plus effréné de Russie.

Tout comme la silhouette AM90 Recraft de cette année, la Air Max 90 « Moscow » offre une coupe OG plus basse, une couture centrale et un Swoosh modifié, ainsi qu'un renfort légèrement plus bas pour un look dynamique. La couleur Gris fumée évoque l'inoubliable architecture de la ville, tandis que les détails argentés lui donnent un esprit futuriste. D'emblématiques touches de couleur Infrarouge et Bleu laser se mêlent pour la première fois, évoquant les phares de voitures, les trains, les panneaux du métro, les panneaux d'affichage et les néons de Moscou. Les mots « vitesse » et « ville » sont inscrits en russe sur le renfort entourant la partie inférieure de la chaussure, mise en valeur par des renforts en cuir premium sur la partie supérieure, une empeigne et un col réfléchissants pour briller de tous feux la nuit venue.