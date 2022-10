149,99 €

La Air Max 1 a revêtu une multitude de matières et de couleurs depuis sa création en 1987, mais ce coloris se distingue par son thème bicolore original. Au premier regard, la silhouette affiche une allure sportswear au style sobre, avec le logo en relief, des détails premium et des éléments kaki moyen. Un examen plus approfondi vous révélera toutefois ce qui se cache sous la surface. Chaque paire s'accompagne d'un chiffon abrasif à frotter sur la surface extérieure de la chaussure pour mettre à jour la couche intérieure colorée. Un Swoosh bicolore cousu sur le talon évoque la capacité unique de cette chaussure à se transformer.