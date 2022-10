160,00 €

La Air Max 1 « London » s'inspire du paysage urbain de cette ville et de son agitation quotidienne. Les différentes nuances de gris et l'association de matières texturées, comme du cuir usé et du daim à poils, font référence au mélange de structures en béton et en pierre caractéristique de la capitale anglaise. Faisant honneur à l'amour de Londres pour les éléments originaux de la Air Max 1, cette version conserve le mesh d'origine au niveau de l'empeigne, du col et de la languette. Des interprétations abstraites de deux des plus célèbres monuments de la ville viennent parfaire ce modèle sur chacun des empiècements latéraux de la chaussure, et la Tamise est représentée autour d'un logo brodé en 3D sur le talon.