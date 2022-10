S'inspirant d'éléments de la Special Field, la Air Jordan IX a été conçue pour résister au mauvais temps tout en conservant son look emblématique. Elle arbore un revêtement qui résiste à l'eau, une languette à gousset, des œillets métalliques, un avant-pied renforcé ainsi qu'une conception résistante en cuir et daim. Par ailleurs, le tout nouveau coloris noir et marron clair assure un look de saison.