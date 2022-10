190,00 €

La Air Jordan 3 est une légende incontestée dans le monde entier. Même si elle est sortie dans une gamme impressionnante de matières et de coloris, certaines versions restent plus difficiles à trouver que d'autres. C'est le cas notamment de la plupart des modèles exclusivement réservés aux joueurs, que seule une poignée d'universités sponsorisées par la marque ont pu obtenir pour leurs athlètes. Afin de rendre hommage à une édition spéciale conçue pour les athlètes de l'ancienne université de MJ, cette chaussure affiche un coloris blanc avec des touches de Bleu vaillant. L'imprimé éléphant et l'étiquette cousue sur la semelle de propreté font référence à MJ, véritable figure de proue du basket.