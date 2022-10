Vive la France ! Arborant le bleu et le blanc du drapeau français (complétés par un Jumpman rouge sur la languette), cette AJ13 rehausse l'audacieux modèle original de 1997 avec une dose d'authentique style parisien. Le daim synthétique sur le talon et la semelle intermédiaire de maintien affichent le ton bleu emblématique que l'on retrouve sur d'autres modèles Jordan célèbres. Les empiècements latéraux blancs confectionnés en cuir foulonné perforé renforcent le style haute couture. Pour couronner le tout, l'emblème représentant un œil de chat vert à l'arrière et la semelle extérieure, inspirée d'une patte de panthère, rendent hommage à « Black Cat », l'agile alter ego de MJ.

SKU : 414571-164