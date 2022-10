Parmi les meilleurs élèves de la ligue, Chris Paul affiche régulièrement un nombre impressionnant d’interceptions et de passes décisives, mais son talent ne se limite pas à ses stats. Rares sont les joueurs qui possèdent son œil acéré, son intelligence de jeu et sa ténacité. Pourtant son ascension n’a pas été sans difficultés. Sur les terrains du lycée, ce meneur de jeu All-Star a su ignorer ceux qui soulignaient son manque de vitesse ou sa petite stature pour se concentrer sur son jeu. Arborant les couleurs de son lycée et l’inscription « Class of 2003 » sur la semelle de propreté, la dernière Air Jordan XII rend hommage aux efforts de la première heure, ceux investis par CP3 loin des regards.