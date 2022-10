Depuis sa création il y a 35 ans, la Air Jordan 1 s'est imposée comme un modèle incontournable, et cette édition rend hommage à l'histoire de cette chaussure. La AJ1 Low OG revisite la silhouette classique pour accentuer les détails d'inspiration rétro, en proposant notamment un logo stylé sur la languette au talon et un logo Nike Air à la place du Jumpman que l'on retrouve sur les modèles plus récents. La chaussure affiche une esthétique classique avec un coloris blanc souligné par des accents Gris neutre.