159,99 €

Jun Takahashi de UNDERCOVER revisite la Air Force 1 dans un style paré pour le trail. Le chausson en tissu GORE-TEX imperméable protège des intempéries, et le système de laçage complet autour de la cheville (inspiré de la Air Revarderchi, un modèle polyvalent emblématique ACG) offre un maintien supplémentaire. Les détails fonctionnels tels que les deubrés métalliques, les boucles au talon et le logo en plastique sur la languette apportent une touche finale robuste et résistante.

SKU : DQ7558-002