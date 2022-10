Vous avez déjà votre couleur préférée ? Pas de souci. La série « Color of the Month » vous permet de satisfaire toutes vos envies tout en mettant en lumière un fait peu connu de l'histoire de Nike. En effet, la série « Color of the Month » d'origine, sortie en 1984, a bouleversé le destin de la AF1. Eh oui, à son lancement, une réédition de la célèbre chaussure n'était pas garantie, mais les magasins de sport de Baltimore les vendaient comme des petits pains et savaient que la AF1 deviendrait une icône de mode et de culture urbaines. Ils ont donc demandé des coloris personnalisés à présenter dans leurs vitrines… La suite, tout le monde la connaît. Matières soignées, coloris Royal Blue and White épuré et brosse de nettoyage : cette édition est une leçon de style pour le quotidien. À chaque fois que vous les portez, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour les vendeurs visionnaires de Baltimore qui ont marqué l'histoire de ce modèle.

SKU : DJ3911-101