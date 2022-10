Parfois, ce sont les petites choses de la vie qui comptent le plus. Littéralement les petites choses, comme des bijoux raffinés et un style tendance. Cette Air Force 1 vous rappelle toutes ces petites choses magnifiques que vous considérez comme précieuses avec un ensemble de trois bijoux placés sur les lacets. Du cuir premium blanc recouvre l'empeigne tandis qu'une semelle intermédiaire légèrement vieillie et une languette apparente apportent une touche rétro à l'aspect bling-bling coloré et vintage de cette sneaker.

SKU : DN5463-100