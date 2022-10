Yoon Ahn réinvente la chaussure de basketball clandestine dont vous attendiez la réédition avec impatience. Du cuir pleine fleur aux détails emblématiques des deux marques donnant de l'allure à chacun de vos pas, la Air Adjust Force x AMBUSH® vous permet d'associer un style pour le quotidien à une touche de mode digne des défilés. Nous avons gardé le strap amovible au milieu du pied qui rend le look légendaire. Vous pouvez même jouer sur les associations pour donner un style encore plus prononcé à votre tenue, tandis que le coloris Summit White and Black vous permet de vous démarquer où que vous alliez.

SKU : DM8465-100