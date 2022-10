En ville ou dans les bois, il est bon de rester sur ses gardes. Les rochers qui font mal, la pluie qui tombe... tout peut arriver à l'extérieur. Vous avez besoin de gardes du corps pour vos pieds. Cette Mountain Fly a été conçue et réalisée avec pour objectif de protéger vos pieds contre tout ce qu'ils peuvent rencontrer, ou presque.



La membrane en GORE-TEX dans l'empeigne apporte de la respirabilité tout en offrant le niveau d'imperméabilité le plus efficace du marché. Là où il n'y a pas de matériau GORE-TEX, un caoutchouc résistant et durable permet d'isoler les autres parties. Ce même caoutchouc robuste s'enroule autour de votre gros orteil pour le protéger sur le dessus, et utilise d'épais ergots à chevron sur la semelle extérieure à effet collant pour une adhérence et une propulsion maximales. Un élastique à la cheville empêche les débris d'entrer, tandis que des éléments réfléchissants sur le talon et le lacet offrent la visibilité nécessaire la nuit. L'ingrédient secret réside dans la semelle intermédiaire React très confortable, où une plaque en fibre de carbone, un matériau de pointe utilisé à l'origine sur la Vaporfly 4 %, est présente sur toute longueur de la chaussure pour ajouter de la rigidité et de l'endurance, tout en offrant une protection contre les surfaces dures et inégales. Pour couronner le tout, ce coloris Khaki ajoute du style à toutes ces fonctionnalités.