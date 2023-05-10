Cinq tenues de golf pour femme à porter sur le green
Conseils mode
Brille sur le parcours avec ces looks élégants et pratiques.
Quand tu te prépares à passer la journée sur le parcours, enfile une jolie tenue de golf pour femme.
Oui, ce drive puissant et ce putt précis valent bien quelques applaudissements ! Encore plus si tu portes un ensemble de golf élégant. Les novices se sentiront pousser des ailes avec une jolie tenue de golf adaptée pour l'occasion. Si tu veux gagner, il faut s'habiller pour.
Attention, petit scoop : les meilleures tenues de golf ne sont pas seulement esthétiques. Il faut des tissus haute performance, des chaussures stables, des silhouettes souples et des accessoires pratiques (visières, gants, etc.). Et il ne s'agit pas seulement de suivre son style ou ses préférences personnelles. Les parcours privés imposent souvent des codes vestimentaires bien précis. D'autres suivent les règles tacites du golf basées sur une tenue classique avec une touche sport.
Une tenue de golf appropriée pour femme repose généralement sur une certaine longueur et un style élégant. Des shorts, jupes, robes et jupes-shorts au-dessus du genou, mais pas trop courts. Des hauts avec un col, à manches longues, courtes ou sans manches, c'est la norme. Mais il est aussi permis de porter un haut simple, un sweat à capuche de golf ou un pull à col montant. Ouah, ça fait beaucoup de règles !
Et comme tu dois te concentrer sur ton jeu, on va te faciliter la tâche en composant cinq jolies tenues de golf pour femme. Elles t'aideront à remporter haut la main ta prochaine partie.
Cinq tenues de golf Nike pour femme
1.Polo sans manches + short + chaussures de golf
La tenue de golf parfaite par temps chaud est forcément basée sur un polo sans manches. Quand tu n'as pas envie de porter une jupe, opte pour un classique parfaitement adapté : le short de golf. Pour choisir ces pièces, la première chose à regarder, c'est le tissu. Opte pour une matière respirante et anti-transpirante qui t'offrira confort et concentration. Les chaussures de golf modernes présentent une finition minimaliste et garantissent une bonne adhérence, sur toutes les zones du parcours. Et n'oublie pas la crème solaire.
2.Haut à manches longues + sweat à capuche + pantalon
Pour affronter un 18 trous par temps froid, il faut bien s'équiper. Habille-toi en conséquence avec un pantalon et des vêtements chauds, comme un haut à manches longues et un sweat à capuche. Opte pour des tissus coupe-vent et déperlants. Si tu joues au golf depuis longtemps, tu sais à quel point le vent peut souffler sur le green.
3.Polo à manches courtes + pantalon + veste
Quand tu participes à un tournoi, il te faut une tenue de golf classique. Avec un polo à manches courtes, tu ne pourras jamais te tromper. Idem avec un pantalon à la fois souple et élégant, inspiré des pantalons de ville. Bien sûr, il te faut aussi une veste de golf pour te réchauffer ou rester au chaud quand tu joues par temps froid.
4.Robe + visière + pull
La robe de golf est une pièce intemporelle : c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Unie ou imprimée avec un motif classique (vichy ou rayures), elle t'offre une tenue complète en un seul vêtement. Il ne te reste plus qu'à ajouter des chaussures, des gants, une visière et éventuellement un haut chaud à manches longues quand il fait un peu plus froid. En plus, cette tenue te permettra de te démarquer au milieu de tous ces polos et pantalons beiges. Si tu n'arrives pas à trouver une robe de golf qui convient, opte pour une robe de sport et enfile une veste ou un pull par-dessus.
5.Jupe + polo + chaussures
Et pour une jeune fille qui joue au golf ? Une jupe de golf plissée et un polo, qu'elle pourra associer de différentes manières au fur et à mesure que sa garde-robe (et son talent) s'étoffera. Des chaussures de golf viendront compléter le look, pour plus de fraîcheur et de maintien.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke