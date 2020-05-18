Rendez vos nuits plus efficaces

Par exemple, si vous devez envoyer un e-mail pour le travail et que vous avez toute la nuit pour cela, vous pourriez vous retrouver à prendre toute la soirée pour le faire, en vous laissant distraire par des jeux sur votre téléphone ou la télévision.



Mais lorsque vous avez une heure de coucher arrêtée, vous organisez votre temps de manière plus stratégique. Vous constaterez donc souvent que vous réalisez autant de tâches en un temps imparti que lorsque vous avez toute la nuit pour les accomplir.



Je recommande de se coucher à 22h ou 23h au plus tard. Partez de l'heure à laquelle vous devez vous lever et remontez le temps pour vous assurer un minimum de 6 heures de sommeil effectif (c'est-à-dire sans compter le temps que vous consacrez à vous brosser les dents ou à vous détendre avant de vous coucher).



Bien entendu, vous pouvez toujours décider de vous coucher de bonne heure et de vous autoriser des exceptions ponctuelles en fonction de certains aléas, à condition de garder l'habitude de respecter l'heure définie.