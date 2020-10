Rencontrez Jawahir « JJ » Roble, la première arbitre à porter le hijab au Royaume-Uni

Khadija : pourquoi est-ce que tu voulais devenir arbitre ?



JJ : quand on m'a demandé pour la première fois d'être arbitre, jamais dans ma vie je n'aurais pensé le faire. Mais en voyant les petites filles du match que j'arbitrais, en lisant la surprise sur leur visage, et la joie de me voir exercer le rôle d'arbitre, ça m'a poussée à continuer. Après ça, j'ai commencé à entraîner des adultes et à me lancer d'autres défis.



Khadija : qui aimes-tu le plus entraîner ? Les enfants plus âgés ou nous ?



JJ : j'aime entraîner tout le monde. J'ai plus de satisfaction à entraîner les plus jeunes parce que je sais qu'une fois que je commence à vous entraîner, un lien se crée avec moi et votre passion pour le football ne fait que grandir. Les adultes, eux, aiment déjà ce sport, ils savent où ils veulent aller. Vous, par contre, il faut vous montrer la bonne direction pour que vous vous preniez de passion pour le foot et que ça devienne votre rêve.