Nike lance une technologie révolutionnaire avec la Air Zoom Mercurial

Une bonne chaussure de foot t'assure l'adhérence et le maintien nécessaires pour évoluer sur le terrain. La Nike Air Zoom Mercurial fait ça, et plus encore.

La Nike Air Zoom Mercurial est équipée d'une technologie spéciale qui renforce le maintien et la souplesse du pied, même à grande vitesse. Cette chaussure intègre une unité Zoom réactive sur les trois quarts de sa longueur, directement à l'intérieur de la plaque pour rapprocher le pied du sol. Ce système d'air sous pression est conçu pour absorber les chocs et favoriser la vitesse. Résultat : un retour d'énergie qui te propulse en avant.

L'unité Air présente aussi des rainures spéciales pour créer plus de souplesse sur le terrain et respecter les mouvements naturels du pied.

« En tant qu'athlète Mercurial, je pense toujours à la vitesse. Je veux être plus rapide que mon adversaire », explique la star de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui porte la Nike Air Zoom Mercurial. « Ce qui m'a le plus emballé, c'est que cette technologie est révolutionnaire. L'Air, c'est ce qui va vraiment mettre les athlètes Mercurial dans les meilleures conditions pour performer. »

L'empeigne de la chaussure est une Vaporsite nouvelle génération, appelée Vaporposite+. Cette empeigne est fabriquée dans un mesh adhérent à chevrons qui s'adapte à ton pied pour faciliter le contrôle du ballon. Elle est aussi fabriquée à partir de fibres adaptables légères qui n'alourdissent pas la chaussure.

Les tests menés au Nike Sports Research Lab ont permis de cartographier toutes les zones du pied qui doivent être maintenues. C'est ce qui a donné naissance à une speed cage avec des zones spécifiques pour la Air Zoom Mercurial. L'empeigne maintient parfaitement le pied, même pendant les sprints et les changements de direction à grande vitesse, explique Collin Eder, Senior Director of Global Football Footwear chez Nike.

La Air Zoom Mercurial est doublée en Flyknit, un tissu confortable qui épouse les pieds comme des chaussettes, pour les garder au frais et au sec. Le col montant protège mieux la cheville et lui donne plus de souplesse.

Comme toutes les chaussures à crampons Nike Mercurial, la Air Zoom Mercurial est équipée d'une plaque Nike Aerotrack sous le pied, avec des rainures spéciales pour une adhérence légère, mais ferme. Nouveauté sur la Air Zoom Mercurial : le motif de crampons tri-star. Grâce à lui, les joueurs et les joueuses peuvent facilement se déplacer sur le côté et se propulser vers l'avant, pour des pointes de vitesse et des changements de direction efficaces.

Tu veux qu'on te voie sur le terrain ? La Nike Air Zoom Mercurial affiche un design original, avec un logo Air à motifs rouges sur l'extérieur et une semelle métallisée aux tons rouge, violet et orange. Difficile de ne pas la remarquer.

Dans le cadre des objectifs en matière d'impact sur l'environnement que Nike s'est fixés pour 2025, qui consistent à donner, remettre à neuf ou recycler 10 fois plus de produits utilisés ou défectueux, la majorité de la gamme Mercurial est fabriquée avec au moins 20 % du poids du produit en matière recyclée.

La Air Zoom Mercurial se décline dans plusieurs coloris. Elle est disponible sur Nike.com et dans les magasins Nike en pointures adulte et enfant. Mets vite la main sur cette chaussure de foot révolutionnaire.