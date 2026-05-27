Nike Air Works : des modèles Air Max imprimés en 3D de 8 villes à travers le monde

« Air Works a pour but de célébrer l'impact culturel d'Air Max et d'inviter un groupe restreint de créateurs du monde entier à dessiner son avenir », explique Andy Caine, vice-président et directeur créatif de Nike Sportswear. « C'est aussi l'occasion de plonger au cœur de l'histoire, de l'innovation et de l'inspiration Air Max et d'associer des perspectives extérieures aux outils, aux talents et aux capacités propres à Nike pour redéfinir ce que représente Air Max pour cette génération. »

Originaires de Pékin, Londres, Los Angeles, New York, Paris, Shanghai, Séoul et Tokyo, ces designers prometteurs apprendront et travailleront aux côtés des designers de produits et des ingénieurs de Nike, qui seront leurs mentors et leur enseigneront des connaissances pratiques. Ils s'appuieront sur quatre décennies d'innovation Air Max afin d'inspirer une nouvelle génération d'amateurs de sneakers, de drops exclusifs et detechnologie de chaussures Nike imprimées en 3D.

Ce programme de trois jours proposera une immersion complète dans l'univers Air Max, avec une collaboration directe entre designers internationaux, mentors internes et collaborateurs externes. En outre, cette première promotion de designers Air Works acquerra de nouvelles connaissances et perspectives en visitant les usines de fabrication, les laboratoires de recherche et les studios de design de Nike, notamment l'usine Air Manufacturing Innovation de Nike, le Nike Sport Research Lab, le Department of Nike Archives, le Blue Ribbon Studio et le Bowerman Footwear Lab.