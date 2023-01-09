Les meilleurs shorts d'entraînement Nike pour homme disponibles en ce moment

Les meilleurs shorts de training Nike pour homme disponibles en ce moment
Guide d'achat
Ces shorts de training pour homme t'accompagnent dans tous tes entraînements et activités.
Pour bien progresser à l'entraînement, il est important de faire le bon choix pour le tissu, la coupe et les caractéristiques de ton short de sport. En plus d'être stylés, les meilleurs shorts de training pour homme réduisent l'irritation, évacuent la transpiration et permettent à l'air de mieux circuler. De quoi rester au sec et au frais !
Découvre une sélection des meilleurs shorts de training Nike pour homme, adaptés à plein d'entraînements et d'activités. Modèles de sport longs et doublés ou courts et minimalistes : avec ce guide d'achat, tu trouveras le bon short pour t'entraîner.
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Les meilleurs shorts de training Nike pour homme
1. Shorts de training Nike Pro pour homme
La collection de vêtements Nike Pro propose des équipements de training professionnels, notamment des shorts, conçus pour les entraînements intenses. Envie de trouver le bon short de training ? Opte pour une ceinture haute qualité qui reste bien en place quand tu te donnes à fond.
Les shorts Nike Pro ont un design haute performance, avec une ceinture résistante et ajustable pour porter le modèle comme tu veux. En plus, les matières légères et extensibles associées à des fentes sur l'ourlet rendent le short ultra-souple pour une amplitude de mouvement complète.
La plupart des shorts Nike Pro intègrent aussi la technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et profites d'un maximum de confort pour courir, marcher, sauter et bouger tout au long de l'entraînement. Pour plus de maintien et pour réduire l'irritation, porte un short de compression Nike Pro Dri-FIT sous ton short de training non doublé Nike Pro.
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2. Shorts de running pour homme
Demi-legging, short à fentes ou mi-long avec sous-short intégré : avec les modèles de running Nike pour homme, le choix ne manque pas ! Tu préfères moins de tissu ? Choisis un short de running léger avec une longueur d'entrejambe de 5 cm. Ce short sera parfait pour la course ou les entraînements intensifs qui nécessitent respirabilité et vitesse.
Pour plus de protection, les shorts de running Nike pour homme sont aussi disponibles en longueur d'entrejambe de 10 cm, 13 cm et 18 cm. Certains sont non doublés, d'autres disposent d'un slip intégré. Question running, si tu veux un bon maintien sous ton short sans trop envahir ton dressing, opte pour un modèle de training deux-en-un qui intègre une sous-couche ajustée. (Le plus ? Une poche est dissimulée sur le legging intégré pour y ranger ton téléphone.)
Si tu es plus à l'aise avec un bas bien ajusté, choisis un demi-legging Nike pour le running. Par exemple, le legging Nike Dri-FIT ADV AeroSwift est anti-transpirant, avec un tissu extensible, plein de poches et une taille ajustable et aérée. Épuré et léger, ce modèle est parfait pour les jours de course.
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3. Shorts de basketball pour homme
Tout bon short de basket doit être ample et souple, pour bouger sans poids superflu. Nike propose différents ourlets et longueurs. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Opte pour un modèle à taille élastique et ajustable, pour le porter comme tu veux.
Pour faire comme les pros, découvre les shorts de basket Nike, inspirés d'athlètes Nike emblématiques comme Giannis Antetokounmpo.
4. Shorts de yoga pour homme
Pour pratiquer le yoga, mieux vaut porter des vêtements extensibles. Il y a les fans de yoga qui préfèrent un short en matière douce et près du corps, pour une compression légère et une coupe ajustée. Puis il y en a d'autres qui préfèrent un modèle plus ample et fluide.
Et s'il était possible de tout avoir ? Voici les shorts de yoga Nike pour homme ! Certains modèles présentent un intérieur en tissu Nike Infinalon doux à la compression légère et une couche extérieure ample et anti-transpirante.
5. Shorts de football pour homme
Les shorts de foot sont souvent plus courts et ajustés que ceux pour le basket ou d'autres sports. Les modèles conçus pour le terrain de foot assurent respirabilité et liberté de mouvement. Les shorts de foot des collections Nike Stadium et Nike Strike intègrent la technologie Dri-FIT. Ils s'inspirent des modèles que portent les équipes et les athlètes pros pour jouer.
Si tu cherches un short de training pour passer du terrain au pub, opte pour le Nike Club Fleece, avec sa coupe décontractée et ses poches pratiques. Tu peux même en choisir un avec des logos d'équipes nationales, pour représenter la tienne.
6. Shorts de golf pour homme
Ta journée sur le parcours approche ? Si le temps le permet, porte un short de golf Nike.
Il est toujours bon de te renseigner sur le code vestimentaire du parcours de golf où tu vas jouer. Les shorts de golf Nike pour homme sont conçus pour être élégants et suivre le look des parcours, tout en restant haute performance.
Un bon exemple ? Le short chino Nike Dri-FIT UV. Il intègre un tissu Nike Dri-FIT anti-transpirant et une bande adhérente à l'intérieur de la ceinture pour maintenir ton tee-shirt en place. En plus, il assure une protection solaire UVA et UVB au niveau des zones couvertes. Deux poches avant, deux poches arrière et une poche ticket : de quoi ranger toutes tes affaires !
Pour un look complet, associe le short et la ceinture de golf Nike.
7. Shorts de tennis pour homme
Sur un short de tennis, les poches sont essentielles. Les shorts de tennis NikeCourt sont conçus pour garder tes balles de tennis à portée de main. Avec des longueurs d'entrejambe allant de 18 à 11 cm, tu trouveras forcément celui qui te convient le mieux en termes de confort. Chacun de ces modèles intègre des poches pratiques et des matières anti-transpirantes.
Pour un short ultra-stylé et extensible, choisis le NikeCourt Dri-FIT Advantage. Ses plis légèrement incurvés au bas de chaque poche s'étendent pour laisser passer une balle de tennis. On retrouve aussi des fentes allongées et superposées sur l'ourlet, pour faciliter les déplacements latéraux.
Rédaction : Emily DiNuzzo