Les meilleurs polos Nike pour homme
Guide d'achat
Que vous alliez au golf, au bureau ou à une soirée, lorsque la situation requiert un haut à col, les polos Nike sont là pour vous.
Pour une touche d'élégance : polos Nike Lifestyle
Des imprimés floraux originaux aux couleurs vives, en passant par des designs minimalistes et élégants, les polos Nike Lifestyle allient confort et style. Ils combinent une coupe ample et la technologie Nike Dri-FIT pour évacuer la transpiration.
Grâce à un mélange de coton et de polyester, les cols ne se replient pas, le tissu ne bouloche pas et le polo ne se déforme pas. Avec un nettoyage adapté, le polo Nike Lifestyle conservera son aspect neuf, lavage après lavage.
Pour le green : polos Nike Golf
Cette collection de polos de golf est disponible dans différentes teintes, notamment des teintes classiques. Il existe aussi des modèles à coupe près du corps, à manches longues et plus amples. Les polos Nike Golf intègrent la technologie Dri-FIT, pour que vous puissiez rester au sec et à l'aise bien après avoir terminé le parcours.
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Pour le court : polos Nike Tennis
Les polos de tennis Nike possèdent des manches qui vous permettent d'exécuter des swings, des services et des reprises de volée sans que le tissu remonte ou que les coutures tirent. Le tissu légèrement extensible est conçu pour accompagner vos mouvements, que vous vous baissiez pour ramasser une balle ou que vous prépariez un lob.
La technologie Dri-FIT vous permet de rester au frais et au sec jusqu'à la fin d'un long set, comme si vous veniez de mettre le polo. Optez pour un polo de tennis dans un ton uni éclatant ou avec une rayure discrète sur la manche. Vous pouvez aussi opter pour le logo de taureau signature de Rafael Nadal brodé sur la poitrine.
(Contenu apparenté : Exercices de tennis préconisés par des coachs pour améliorer votre jeu)
Pour le court : polos Nike Tennis
Les polos de tennis Nike possèdent des manches qui vous permettent d'exécuter des swings, des services et des reprises de volée sans que le tissu remonte ou que les coutures tirent. Le tissu légèrement extensible est conçu pour accompagner vos mouvements, que vous vous baissiez pour ramasser une balle ou que vous prépariez un lob.
La technologie Dri-FIT vous permet de rester au frais et au sec jusqu'à la fin d'un long set, comme si vous veniez de mettre le polo. Optez pour un polo de tennis dans un ton uni éclatant ou avec une rayure discrète sur la manche. Vous pouvez aussi opter pour le logo de taureau signature de Rafael Nadal brodé sur la poitrine.
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Rédaction : Greg Presto