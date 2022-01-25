Les meilleurs pantalons de survêtement Nike

Pantalons de survêtement gris classiques. Modèles colorés originaux. Disponibles dans une large gamme de nuances et de coupes, les pantalons de survêtement Nike Sportswear sont conçus pour s'adapter à un mode de vie actif et varié. Cette ligne de pantalons confortables est elle-même composée de trois variétés de Fleece différentes.

Choisis un modèle en Nike Tech Fleece pour un style habillé qui conviendra aussi bien pour une séance de sport à la salle que pour une journée de shopping. Ce tissu Fleece thermique innovant conserve la chaleur du corps sans t'alourdir.



Et pour les moments où tu veux sortir du lot, opte pour un modèle en Nike Phoenix Fleece, disponible dans toute une gamme de coupes et de styles modernes. Ces pantalons amples peuvent être courts ou oversize au niveau des chevilles pour varier les styles.

Ensuite, il y a la gamme Nike Club Fleece : elle crée un style sportif haut de gamme et te garde au chaud quand les températures chutent. À la fois résistants et légers, ces pantalons doux au toucher sont conçus pour suivre tes mouvements avec leur coupe extensible et la taille élastique.



À porter avec : un haut Nike Sportswear à la coupe ample

Un t-shirt court ou un haut oversize qui tombe à mi-cuisse iront aussi bien l'un que l'autre avec un pantalon de survêtement en tissu Fleece taille haute ou taille basse. Tu pourras rentrer un t-shirt long et ajusté dans ton pantalon de jogging habituel pour un look plus étudié, ou bien porter un modèle plus large pour une allure plus décontractée.