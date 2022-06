Les meilleures chaussures Nike pour les infirmières et les professionnels de la santé

Conçue avec de la mousse React, la mousse Nike la plus souple et la plus dynamique qui soit, la Nike React Infinity Run offre un design avec moins de matière entre la semelle de propreté et la semelle intermédiaire, pour que votre pied soit encore plus près de la mousse. Votre foulée est ainsi plus réactive, tandis que la mousse gagne en hauteur pour vous offrir un amorti confortable. La Nike React Phantom Run Flyknit est un modèle sans lacets, pour un enfilage et un retrait faciles. Le caoutchouc de la semelle extérieure offre une adhérence et une durabilité de qualité supérieure, tandis que le moulage autour du talon offre un excellent maintien et vous permet de rester concentré sur votre travail.