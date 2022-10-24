Le meilleur tapis d'entraînement Nike disponible en ce moment
Guide d'achat
Les tapis d'entraînement sont essentiels, entre autres, pour l'adhérence et la réduction de la pression sur les articulations.
Les mêmes caractéristiques qui font du tapis Nike Mastery le meilleur tapis de yoga de Nike le rendent idéal pour d'autres types d'exercice. Ce tapis assure, entre autres, une adhérence et soulage la pression sur les articulations.
Voici pourquoi le tapis Nike Mastery est idéal pour tous les entraînements que vous avez prévus.
Meilleur amorti
Le tapis Nike Mastery possède 5 millimètres de rembourrage. Comme ce tapis ne pèse que 1,5 kg, il peut être transporté facilement dans votre sac d'entraînement. Avec ses 2 m de long, il est également plus long qu'un tapis de yoga moyen.
Meilleure adhérence
Le tapis Mastery est fabriqué en caoutchouc naturel et en élastomère thermoplastique (TPE), ce qui le rend suffisamment résistant pour supporter des mouvements intenses. Sa surface antidérapante intégrée empêche vos pieds et vos mains de glisser lorsque vous vous entraînez.
De plus, le tapis utilise une technologie qui le garde frais au toucher, afin que vous soyez à l'aise pendant les pompes, les fentes arrière ou les relevés de bassin.
Rédaction : Greg Presto
Questions fréquemment posées
Quelle doit être l'épaisseur de mon tapis d'entraînement ?
Les tapis d'entraînement peuvent être fins (2 à 3 millimètres) ou épais (6 millimètres ou plus). Pour la plupart des entraînements, un tapis d'épaisseur moyenne offre la bonne combinaison d'amorti et de surface antidérapante pour aider vos articulations à absorber les chocs et maintenir vos pieds en place. Visez une épaisseur de 4 à 5 millimètres.
Comment puis-je entretenir mon tapis d'entraînement pour le faire durer ?
Après chaque entraînement, essuyez le tapis avec une serviette propre. Si vous le pouvez, laissez sécher le tapis avant de le replier. Cela l'empêchera de rester humide ou de commencer à sentir mauvais. De temps en temps, nettoyez le tapis avec un savon doux dilué dans de l'eau et mélangé dans un vaporisateur.
Quelle est la meilleure manière de nettoyer un tapis d'entraînement ?
Diluez quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau. Versez ce mélange dans un vaporisateur et aspergez le tapis. Essuyez-le avec un chiffon propre. Laissez-le sécher complètement avant de le replier.