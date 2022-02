Quel est le meilleur pantalon de survêtement Nike ?

S'il est déconseillé de porter un pantalon de survêtement aux soirées où le costume est de rigueur, vous pouvez tout de même afficher un look élégant et raffiné avec un pantalon de survêtement adapté. Optez pour un modèle avec des chevilles élastiques plutôt qu'avec des jambes droites pour un look profilé. Mariez-le avec des chaussures habillées ou une élégante paire de sneakers Nike Blazer . La coupe doit également être ajustée et couplée à une taille haute pour créer un look plus épuré. Évitez les couleurs vives ou les logos surdimensionnés lorsque vous recherchez un look habillé.