La star du football féminin Alex Morgan partage ses meilleurs conseils d'entraînement

La star du football Alex Morgan s'est toujours lancée à plein régime dans chacun des défis qu'elle a eu à relever. En 2019, avec l'équipe féminine de football des États-Unis, elle n'a cessé de battre des records et de repousser des limites, que ce soit en matière d'audimat ou de buts. Elle a su rester sur cette belle lancée en 2020, où elle a donné naissance à son premier bébé et traversé l'Atlantique pour rejoindre son nouveau club, le tout en pleine pandémie. Pour le premier épisode de « Trained » de l'année 2021, elle a répondu à l'appel de Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, pour nous expliquer comment elle a su rester focalisée sur son jeu, même pendant sa période d'interruption. Elle nous parlera aussi de son alimentation quotidienne et de sa routine d'entraînement afin de nous aider à atteindre nos objectifs.