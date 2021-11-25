La science du sommeil profond

Le sommeil profond et réparateur devrait représenter environ un tiers de votre vie. Mais comme la plupart des gens, vous ne dormez probablement pas assez. « En plus de son impact considérable sur votre santé de manière générale, le sommeil peut vous aider à bouger mieux, à manger mieux et vous donne un avantage sur les autres », explique le docteur Jennifer Martin, maître de conférence à UCLA et membre du Nike Performance Council.