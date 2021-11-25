Les fondamentaux : la science du sommeil profond
Coaching
Suivez ces cinq conseils d'expert pour vous lever bien reposé et être dans de bonnes conditions.
Le sommeil profond et réparateur devrait représenter environ un tiers de votre vie. Mais comme la plupart des gens, vous ne dormez probablement pas assez. « En plus de son impact considérable sur votre santé de manière générale, le sommeil peut vous aider à bouger mieux, à manger mieux et vous donne un avantage sur les autres », explique le docteur Jennifer Martin, maître de conférence à UCLA et membre du Nike Performance Council.
Jennifer Martin s'appuie sur la science du sommeil pour aider les patients, les médecins et les athlètes à se réveiller bien reposés chaque matin. Cela leur permet de se sentir mieux, de récupérer plus vite et de mener une vie plus saine. Voici ses cinq recommandations fondamentales pour vous aider à en faire de même.
- Faites-en une priorité
D'un point de vue biologique, la plupart des adultes ont besoin d'au moins sept heures de sommeil par nuit pour être en forme. Pour vous assurer ces heures de sommeil, programmez-les dans votre emploi du temps de la journée comme vous le feriez pour une réunion importante ou une obligation familiale, et bloquez ce créneau.
- Respectez votre propre rythme
Certains sont pimpants à 5 h du matin tandis que d'autres aiment se coucher tard. Au lieu de combattre vos préférences, allez dans leur sens en organisant votre quotidien en fonction de votre horloge interne. Si vous n'êtes pas du matin, programmez vos tâches professionnelles importantes ou vos entraînements l'après-midi.
- Faites preuve de régularité
Essayer de rattraper le manque de sommeil en faisant la grasse matinée le week-end peut décaler votre horloge interne. Le lundi matin, vous vous sentez alors déphasé, comme en plein décalage horaire. En vous couchant et en vous levant à la même heure tous les jours, vous devriez vous réveiller plus facilement et avec plus d'énergie. Voyez cela comme une manière d'affiner la précision de votre horloge interne.
- Créez une ambiance propice
Un environnement paisible vous aidera à vous endormir plus rapidement et à dormir plus profondément. Dans votre chambre à coucher, calme, fraîcheur et obscurité sont les mots d'ordre pour permettre à votre corps de se détendre complètement. Rangez le désordre et enlevez les écrans et tout ce qui est lié au travail pour que vous puissiez vraiment lâcher prise.
- Ne forcez pas les choses
Si vous avez du mal à trouver le sommeil, prenez un moment pour vous recentrer avant de vous glisser dans les draps. Asseyez-vous au bord du lit, fermez les yeux et posez doucement les mains sur vos genoux. Portez votre attention sur la sensation des pieds sur le sol et de vos mains sur les genoux. Prenez conscience de ce que vous ressentez en étant simplement assis là en silence. Vous n'arrivez toujours pas à dormir ? Allez dans une autre pièce pour lire un livre, plier du linge ou trier des papiers. Tout est bon pourvu que cela vous apaise et vous fasse penser à autre chose. Quand vous commencez à avoir sommeil, retournez au lit.