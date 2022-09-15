L'histoire des Tigerbelles racontée par Chandra Cheeseborough

On parle rarement des Tigerbelles aujourd'hui, pourtant cette équipe d'athlétisme féminine de l'université d'État du Tennessee compte parmi les clubs de sport les plus talentueux de l'histoire de l'État. Pendant le règne du coach légendaire Ed Temple, l'équipe exclusivement formée de coureuses noires a produit 40 athlètes olympiques. Ces femmes ont décroché 23 médailles aux Jeux alors que nombre d'entre elles vivaient dans le Sud à l'époque des lois Jim Crow, avant que l'égalité d'accès à l'éducation ne soit garanti pour les femmes. Parmi ces sprinteuses que rien n'arrêtait, Chandra Cheeseborough, alias « Coach Cheese », médaillée d'or olympique et directrice du département d'athlétisme de l'université d'État du Tennessee. Dans cet épisode, elle rejoint l'animatrice Jaclyn Byrer pour témoigner de l'époque où elle faisait partie des Tigerbelles et pour raconter en quoi Ed Temple l'a marquée dans son parcours d'athlète et de coach accomplie. Elle nous explique aussi comment elle fait vivre la légende du club et donne des conseils aux athlètes qui souhaitent laisser une empreinte à leur tour.