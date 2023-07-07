Nike lance la chaussure de course Ultrafly Trail

Nike lance la chaussure de trail Ultrafly
Actus des produits
Intégrant une plaque FlyPlate en carbone dans sa semelle, la nouvelle chaussure de trail Nike est épurée et haute performance. Foulée rapide et adhérence garanties.
Publication du contenu d'origine : 7 juillet 2023
Ce qu'il faut savoir :
- C'est une première dans la gamme Nike Trail : une plaque Flyplate en carbone intercalée entre de la mousse ZoomX et une semelle intermédiaire enveloppée de tissu.
- La Nike Ultrafly a été conçue en partenariat avec Vibram, une entreprise de chaussures réputée pour ses semelles en caoutchouc haute performance. Sur la chaussure, on retrouve une semelle extérieure Vibram, légère et souple, avec des ergots pour plus d'adhérence.
Après plus de deux ans de tests rigoureux et de développement avec l'aide de pros du trail, l'équipe de design Nike Running a créé la Nike Ultrafly. C'est la première chaussure de trail de la marque à intégrer une plaque en carbone dans sa semelle. La Ultrafly est spécialement conçue pour répondre aux besoins des fans de trail, qui veulent participer aux courses et foncer à toute allure sur les sentiers.
C'est en 2021 que l'équipe de design des chaussures Nike Running s'est lancée dans la conception de ce modèle de trail. Elle s'est servie des innovations de la marque pour le running sur route, avant de l'adapter aux besoins uniques du trail. Tyler Green, athlète Nike Trail, a été le premier testeur de l'équipe. Il a parcouru plus de 1 600 kilomètres avec ces chaussures. Sans compter qu'il a aussi participé au Western States Endurance Run de 161 km et a terminé dans le top 5 trois fois de suite.
« J'ai mis la chaussure à l'épreuve sur des terrains rocailleux, des montées difficiles, des descentes abruptes et pendant des entraînements intenses. Je les ai mouillées, j'ai parcouru des terrains super rocailleux, des montées difficiles et des descentes abruptes pour voir comment elles tenaient le coup. Ensuite, j'envoyais des vocaux à l'équipe de design avec mes commentaires et mes impressions. C'était génial de participer à la conception du produit, juste en donnant mon avis, et ainsi de permettre à d'autres fans de trail d'atteindre leurs objectifs. »
Tyler Green, athlète Nike Trail
Nike et Vibram ont collaboré pour créer la semelle exclusive de la chaussure de trail Ultrafly, qui apporte une adhérence exceptionnelle, même sur terrain difficile. La semelle extérieure intègre la technologie Litebase de Vibram, pour plus de légèreté et de souplesse. Niveau adhérence, on peut compter sur les ergots et le composant MegaGrip de Vibram.
« Ces deux dernières années, j'ai parcouru plus de 965 km en m'entraînant et en participant à des courses avec la Ultrafly, dont quatre courses de 160 km. Je la porte pour les entraînements, les simulations de course et pour le grand jour. Je l'ai testée sur des parcours plats et lisses, des terrains plus meubles et plus techniques, mais aussi des montées et descentes abruptes. Elle est légère et dynamique, tout en ayant une bonne adhérence et en étant tout-terrain. »
Brittany Peterson, athlète Nike Trail
C'est une première dans la gamme Nike Trail : une plaque Flyplate en carbone entre de la mousse ZoomX et une semelle intermédiaire enveloppée de tissu (la partie qui relie l'empeigne à la semelle extérieure). Le balancier du talon à la pointe assure une transition fluide à chaque pas. L'empeigne Vaporweave est légère et confortable, pour parcourir des kilomètres de sentier sans tracas.
La Nike Ultrafly sortira en quantités limitées en Europe le 27 juillet et sera disponible à l'achat à partir du mois d'août sur nike.com et chez certains revendeurs.
Détails techniques de la Nike Ultrafly :
- Poids : pointure 39 pour femme : 249 g ; pointure 44 pour homme : 300 g
- Différence talon/avant-pied : 8,5 mm
- Hauteur : (pointure 44 pour homme/pointure 39 pour femme) avant-pied : 30 mm ; talon : 38,5 mm
- Taille des ergots : 3,5 mm
- Prix : 250 $
Questions fréquemment posées
Quel est le prix de la chaussure de trail Nike Ultrafly ?
Le prix de la chaussure de trail Nike Ultrafly est de 250 $.
Quand sortira la Nike Ultrafly ?
La Nike Ultrafly sortira en quantités limitées en Europe le 27 juillet et sera disponible à l'achat à partir du mois d'août sur nike.com et chez certains revendeurs.