Jayson Tatum est de retour sur le terrain avec la Tatum 4 de Jordan Brand
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Après une grave blessure lors des playoffs 2025, la star des Celtics fait son retour sur les parquets avec une nouvelle chaussure signature célébrant le leadership, sur le terrain et en dehors.
- Le retour de Jayson Tatum en NBA après sa blessure lors des playoffs 2025 s'accompagne de la sortie de la Tatum 4, sa dernière chaussure Jordan Brand signature.
- Dotée d'un maintien ajusté pour des performances améliorées, la Tatum 4 reste la plus légère de la gamme de basket Jordan Brand.
- La Tatum 4 est sortie dans toutes les tailles adulte et enfant sur Jordan.com et dans certains magasins le 10 octobre 2025.
Les fans de Jayson Tatum qui attendent sa renaissance ont une autre raison de se réjouir : le retour de la star des Boston Celtics s'accompagne de sa nouvelle chaussure Jordan Brand signature, la Tatum 4.
La quatrième version de la sneaker Jordan Brand signature de Jayson est conçue non seulement pour gagner, mais aussi pour résister aux revers. Derrière le design extérieur simple, mais distinctif de la Tatum 4 se cache une chaussure innovante, conçue pour accompagner les mouvements rapides caractéristiques de Jayson avec énergie, fluidité et efficacité.
« L'excellence ne se mesure pas seulement aux victoires, Il s’agit de savoir comment gérer les revers et continuer à avancer. Me remettre à niveau n'a pas été facile, mais chaque défi m'a appris quelque chose et m'a rendu plus fort », explique Jayson. « La Tatum 4 s'inscrit dans ce parcours : elle est conçue pour l'effort et me rappelle à quoi ressemble la résilience quand on s'investit pour une cause plus importante que soi. »
La toute dernière silhouette signature de la star du basketball, toujours la plus légère de la gamme de basket Jordan, s'adapte à la forme du pied pour une flexibilité ultime et une stabilité renforcée. La couture en S Strobel et la semelle intermédiaire Cushlon 3.0 apportent fluidité et réactivité, tandis qu'une unité Air Zoom à l'avant-pied ajoute une sensation de propulsion. De plus, une nouvelle tige de stabilité en TPU permet de verrouiller le pied d'un mouvement à l'autre.
La stabilité renforcée de la Tatum 4 est également due à son empeigne conformée. Elle se compose d'une sous-couche four-way stretch et de canaux multi-adhérents sur la semelle extérieure qui permettent des mouvements rapides sur le terrain.
« La combinaison du Cushlon 3.0, de l'Air Zoom à l'avant-pied et d'une tige de stabilité au milieu du pied offre la réactivité et le maintien dont les athlètes d'élite ont besoin, tandis que la conception qui épouse le pied permet des mouvements rapides et assurés », explique Edric Egberuare, responsable de la gamme de produits de Jordan Brand Global Footwear.
La Tatum 4 sortira dans le coloris St. Louis, conçu pour honorer la ville natale de Jayson. Les points forts du design comprennent un extérieur rouge et blanc en daim de qualité supérieure pour une sensation de luxe, des éléments en mesh reflétant l'énergie dynamique de la ville natale du champion de basketball, et un « 0 » au talon qui fait référence au numéro de maillot de Jayson et imite son pendentif chaîne signature.
La Tatum 4 célèbre de toutes les manières possibles le passé et l'avenir de la star.
« Avec la Tatum 4, nous avons voulu créer une silhouette qui reflète l'évolution de Jayson, non seulement dans sa façon de jouer, mais aussi dans sa façon de diriger », ajoute Egberuare. « C'est un système de performance conçu pour l'effort, et pour la nouvelle génération de joueurs qui voient en Jayson non seulement une star, mais un modèle de tous les possibles. »
Le 10 octobre 2025, la Tatum 4 de Jordan Brand est sortie sur Jordan.com et chez certains détaillants dans toutes les tailles pour adultes et enfants.