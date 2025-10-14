La Nike Shox Z impressionne par son style, son confort et son adaptabilité

La Nike Shox Z fait sensation par son style, son confort et son adaptabilité à toutes les situations
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Faite pour toutes les occasions, la Shox Z allie confort et design épuré. Sublimée par une touche de couleur audacieuse, elle se porte aussi bien le jour que le nuit.
- La Nike Shox Z est une sneaker haut de gamme inspirée des modèles précédents des années 2000, mais avec un nouveau design à la fois audacieux et minimaliste, tout en contraste.
- La coupe plus basse et plus souple de la Shox Z par rapport aux modèles précédents et sa technologie Shox emblématique assurent un confort longue durée. Sa silhouette sculptée et ses détails ludiques donnent à cette chaussure une touche d'originalité.
- L'athlète Nike Aryna Sabalenka portait ce modèle lorsqu'elle a reçu son deuxième trophée consécutif à l'US Open.
- La Shox Z est d'abord sortie en Chine sur nike.com et chez certains détaillants. La silhouette sera disponible dans le monde entier entre octobre et novembre 2025, selon les régions.
Préparez-vous à l'impact : Nike lance la Shox Z. Dernière née de la collection Shox de la marque, la Shox Z est une sneaker confortable au look minimaliste et au style audacieux qui ne passe pas inaperçu.
La chaussure « marque les esprits » tout comme les modèles précédents, avec un nouveau look décontracté et suffisamment confortable pour être porté de jour comme de nuit.
« Lorsque l'on a conçu la Nike Shox Z, nous avons cherché à créer un look inédit, qu'on pourrait porter en soirée ou en ville, et qui aiderait les athlètes à rester à l'aise et à s'exprimer dans tous types d'espaces, qu'il s'agisse d'un look plutôt discret et décontracté ou plus élégant », explique Carlos Escobar, Lead Designer de la Nike Shox Z. « La silhouette est cool, décontractée, flashy, mais sans essayer à tout prix de paraître sportive ou élégante : elle va avec toutes les garde-robes. »
En effet, la Shox Z ne sera pas considérée comme « too much » pour aller faire les courses, mais elle est parfaite pour un événement.
Comme ses versions précédentes, cette nouvelle silhouette combine un design net et sculpté avec un style minimaliste et ludique. La technologie Shox emblématique de la marque lui donne un look audacieux et une légère plateforme. Le design contemporain présente également le logo « Z » et une finition « pierre précieuse » élégante.
Mais, contrairement aux versions précédentes, la sneaker est suffisamment confortable pour être portée toute la journée, grâce à sa coupe plus basse et plus souple que les modèles Shox antérieurs. La Shox Z est également très résistante, grâce à la géométrie innovante de sa semelle extérieure, qui lui apporte un max d'adhérence. Bien que la Shox Z soit une chaussure lifestyle au look sportif, cette technologie lui donne un léger avantage en termes de performances, idéal pour relever tous les défis qui se présentent au cours de la journée. La technologie Shox de Nike et l'empeigne douce et au design marqué rendent cette chaussure extrêmement confortable.
La Nike Shox Z sera disponible dans une multitude de coloris, dont six sont déjà prévus. Chaque coloris présente des combinaisons de couleurs qui assurent un léger contraste entre la géométrie innovante de la semelle extérieure au bas de la silhouette et le reste de la chaussure. Cette touche de couleur supplémentaire apporte juste ce qu'il faut de pep's.
La Shox Z sera disponible dans plusieurs coloris dans les mois à venir, notamment :
- Dans un coloris noir avec des accents rouges à la base et sur la semelle de la chaussure (coloris de lancement)
- Dans un coloris blanc élégant avec des accents argentés au talon et un logo Nike Swoosh argenté, disponible à l'été 2026
- Dans un coloris beige plus sobre et neutre avec des accents noirs et lumineux
- Dans un coloris marron chocolat gourmand avec des accents de rose
- Dans un coloris vert fluo avec des accents noirs sur l'ensemble de la chaussure, qui s'étendent aux lacets et au logo
- Dans un coloris rouge équipe ultime avec des accents noirs
« La Shox Z me donne une sensation de puissance et de style », explique l'athlète Nike Aryna Sabalenka. « Lorsque je ne suis pas sur le court, j'aime bien mélanger un peu les éléments plus raffinés de ma garde-robe. La Shox Z donne une touche en plus à mes tenues, et elle va bien avec tout. »
La Nike Shox Z est d'abord sortie en Chine sur nike.com et chez certains partenaires Retail. Elle sera disponible dans le monde entier entre octobre et novembre 2025, selon les régions.