Nike x Jacquemus présente la Moon Shoe revisitée avec une semelle à motif gaufré

Il y a trois ans, lors d'une visite des archives du siège de Nike en Oregon, le créateur de mode français Simon Porte Jacquemus a découvert la Moon Shoe, fabriquée à la main. Bien que cette sneaker de course date des années 1970, Jacquemus a trouvé son design minimaliste intemporel et moderne.

Il avait déjà collaboré avec Nike sur les chaussures et vêtements Air Max 1, J Force 1 et Air Humara. Il souhaitait désormais collaborer sur la toute première réinterprétation de cette sneaker révolutionnaire.

Il avait un héritage de taille à honorer. Dans les années 1970, le cofondateur de Nike, Bill Bowerman, cherchait un moyen d'offrir aux athlètes une meilleure adhérence sans les alourdir. Il a donc décidé d'expérimenter en versant du caoutchouc liquide dans son gaufrier, et c'est ainsi qu'est né un nouveau type de semelle de sneaker.