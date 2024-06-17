Comment la Nike Luka 3 redéfinit les standards du basket
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Cette version de la Luka est révolutionnaire. On t'explique pourquoi en trois points.
Ce n'est pas pour rien que Luka Dončić, meneur pour les Mavericks de Dallas, est surnommé « Luka Magic ». Il a débuté comme Rookie of the Year. Puis, chaque année, il a enchaîné les records NBA. C'est comme si Luka Dončić avait toujours plusieurs coups d'avance, peu importe à qui il se mesure.
Qui de mieux pour incarner cette chaussure inspirée de son talent et de ses performances, que le basketteur slovène lui-même ? Si la Luka 2 est si convoitée, c'est pour sa pointe spacieuse, sa résistance, sa protection contre les chocs et son rembourrage extra. Maintenant, Nike la fait passer au niveau supérieur.
La Luka 3 associe le meilleur de la gamme Luka à de nouvelles innovations. La magie continue d'opérer, découvre comment avec les trois points plus bas.
1. Vitesse et contrôle
Luka Dončić est connu pour son style de jeu incroyable, mais aussi pour sa passion des voitures de sport ultra-performantes. La Luka 3 s'inspire justement de ce qu'il aime le plus sur ces voitures : accélération, contrôle, changements de direction rapides et adhérence pour les arrêts précis.
Une partie du design de la Luka 3 reflète ces caractéristiques, avec un motif à chevrons inspiré des voitures de course. Même la languette est inspirée de la matière des ceintures de sécurité ! Spoiler : les coloris Midnight Racer et Photo Finish tirent leur nom du talent de Luka Dončić et de sa passion pour les voitures hautes performances.
2. Technologie IsoPlate et mousse Cushlon 3.0
Pour créer la Luka 3, les designers Nike ont développé la technologie IsoPlate, spécialement conçue pour cette chaussure. Cette technologie renforce le maintien latéral et remplace certaines parties sur les côtés de la plaque. On obtient une chaussure plus légère, mais toujours avec un bon maintien au-dessus de la semelle intérieure. Parfait pour les déplacements latéraux et diagonaux.
Depuis toujours, cette technologie joue un rôle essentiel sur la Nike Luka. Elle perpétue l'héritage Jordan avec des innovations haute performance, comme la Flight Plate et la plaque Eclipse. On a amélioré la technologie IsoPlate, pour plus d'agilité lors des changements de direction rapides. C'est encore mieux en combo avec la mousse Cushlon 3.0 sur toute la longueur, qui assure une transition talon-orteil fluide. Accélérer, ralentir, reculer, attaquer : la Luka 3 est là pour toi en toutes circonstances.
3. Développement durable
Question performances, la Luka 3 reprend les avantages de la Luka 2 et relève encore plus le niveau de la gamme en termes de développement durable. Pour la première fois, chaque coloris de la Luka 3 est conçu avec au moins 20 % de son poids en matières recyclées. Pour info, seul un coloris de la Luka 2 par saison atteignait cet objectif.
La Luka 3 rejoint donc certaines chaussures Nike à la conception la plus durable, comme les Nike Dunk et les Air VaporMax. Elle devient la meilleure option en termes de développement durable de la gamme Jordan. Hautes performances, innovations incroyables, style inspiré des voitures de sport et développement durable. Ça donne quoi ? Ce modèle magique.