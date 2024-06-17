Comment la Nike Luka 3 redéfinit les standards du basket

Ce n'est pas pour rien que Luka Dončić, meneur pour les Mavericks de Dallas, est surnommé « Luka Magic ». Il a débuté comme Rookie of the Year. Puis, chaque année, il a enchaîné les records NBA. C'est comme si Luka Dončić avait toujours plusieurs coups d'avance, peu importe à qui il se mesure.

Qui de mieux pour incarner cette chaussure inspirée de son talent et de ses performances, que le basketteur slovène lui-même ? Si la Luka 2 est si convoitée, c'est pour sa pointe spacieuse, sa résistance, sa protection contre les chocs et son rembourrage extra. Maintenant, Nike la fait passer au niveau supérieur.

La Luka 3 associe le meilleur de la gamme Luka à de nouvelles innovations. La magie continue d'opérer, découvre comment avec les trois points plus bas.