Jordan Brand lance la chaussure de basket Luka 2

Pour optimiser les mouvements du joueur, l'équipe de design a combiné deux technologies : la mousse Formula 23, qui crée une foulée légère et réactive tout en guidant les pieds du joueur pendant les mouvements latéraux, et le renfort IsoPlate, qui enveloppe le pied pour bien le maintenir dans les mouvements multidirectionnels.

Pour soutenir l'avant-pied à l'impulsion au moment des passes et des tirs, on a ajouté un talon compensé en mousse Cushlon 3.0 qui maintient le pied à l'inclinaison idéale pour des pas explosifs.

La semelle intermédiaire de la sneaker Jordan Luka 2 se compose de quatre parties. Celle juste en dessous du pied renferme la mousse Formula 23 pour des réceptions en douceur. Elle est entourée d'une gaine en mousse rigide. À l'intérieur de la chaussure, la semelle compensée en mousse souple maintient le pied à l'angle adéquat pour se propulser efficacement sur le terrain. Pour aider Luka dans les mouvements latéraux rapides qui font sa réputation, la protection latérale avec IsoPlate favorise l'équilibre et la stabilité.

Date de sortie : le coloris Luk.AI de la Jordan Luka 2 sortira le 5 juillet 2023 pour une sélection de membres Nike dans le monde entier, et le 11 juillet sur Jordan.com et chez certains revendeurs.