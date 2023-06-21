Jordan Brand lance la chaussure de basket Luka 2

Jordan lance la chaussure de basket Luka 2
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La deuxième chaussure de basket signature de Luka Dončić intègre une mousse Formula 23 sur toute la longueur, un renfort IsoPlate et un talon compensé en mousse Cushlon 3.0.
Publication du contenu d'origine : 21 juin 2023
Ce qu'il faut savoir :
- La deuxième version de la chaussure signature de Luka Dončić intègre deux innovations Jordan exclusives : la mousse Formula 23 sur toute la longueur et le renfort IsoPlate qui enveloppe et maintient le pied.
- Ces technologies s'associent à un nouveau talon compensé en mousse Cushlon 3.0 pour un meilleur contrôle sur le terrain.
- Un nouveau coloris Jordan Luka 2 composé d'au moins 20 % de son poids en matières recyclées sortira chaque saison.
Luka Dončić a un style de jeu unique en son genre : vif et maîtrisé, avec une vision acérée du terrain. En étudiant le jeu de Luka aussi attentivement qu'il sonde la défense, l'équipe Jordan a amélioré sa chaussure signature avec des fonctionnalités et un design pensés pour répondre parfaitement à ses besoins sur le terrain. Le résultat ? La Luka 2.
Tout au long du processus de design collaboratif, l'équipe Jordan a analysé le jeu multidirectionnel de Luka. Comme l'athlète est connu pour ses step-backs, ses pas latéraux et ses arrêts brutaux, la sneaker reflète ce besoin de sécurité et de réactivité.
Pour optimiser les mouvements du joueur, l'équipe de design a combiné deux technologies : la mousse Formula 23, qui crée une foulée légère et réactive tout en guidant les pieds du joueur pendant les mouvements latéraux, et le renfort IsoPlate, qui enveloppe le pied pour bien le maintenir dans les mouvements multidirectionnels.
Pour soutenir l'avant-pied à l'impulsion au moment des passes et des tirs, on a ajouté un talon compensé en mousse Cushlon 3.0 qui maintient le pied à l'inclinaison idéale pour des pas explosifs.
La semelle intermédiaire de la sneaker Jordan Luka 2 se compose de quatre parties. Celle juste en dessous du pied renferme la mousse Formula 23 pour des réceptions en douceur. Elle est entourée d'une gaine en mousse rigide. À l'intérieur de la chaussure, la semelle compensée en mousse souple maintient le pied à l'angle adéquat pour se propulser efficacement sur le terrain. Pour aider Luka dans les mouvements latéraux rapides qui font sa réputation, la protection latérale avec IsoPlate favorise l'équilibre et la stabilité.
Date de sortie : le coloris Luk.AI de la Jordan Luka 2 sortira le 5 juillet 2023 pour une sélection de membres Nike dans le monde entier, et le 11 juillet sur Jordan.com et chez certains revendeurs.
Questions fréquemment posées
Combien coûtera la Luka 2 ?
Le prix de vente de la Luka 2 est de 130 $ pour le modèle adulte et de 100 $ pour le modèle enfant.