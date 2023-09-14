Nike dévoile la LeBron XXI

Nike dévoile la LeBron 21, la dernière chaussure de sa collection de chaussures haute performance, conçue pour la prochaine génération de pros du basket. Inspirée par sa fille Zhuri, la chaussure affiche de nombreux détails qui répondent aux besoins des athlètes pendant le match.

« On cherchait à améliorer la LeBron XX. C'est la manière dont LeBron entretient son corps et continue de s'entraîner pendant l'intersaison qui ont inspiré nos idées », a expliqué Jason Petrie, Lead Designer pour la LeBron 21 dans un communiqué de presse annonçant la sortie du modèle. « Son coach dit que c'est comme prendre soin d'une Formule 1. Il faut améliorer la voiture entre chaque course. Mais pas besoin de la refaire entièrement. Du coup, on voulait garder certains éléments qu'on adore, comme l'unité Zoom Turbo, tout en perfectionnant les finitions sur l'empeigne. »