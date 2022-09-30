Infos et date de sortie officielle de la LeBron 20

La LeBron 20 est conçue pour la nouvelle génération
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Découvrez la LeBron 20, une élégante chaussure basse conçue en hommage à la carrière historique de LeBron James pour répondre aux besoins de performance d'une nouvelle génération d'athlètes.
Ce qu'il faut savoir
- La LeBron 20 est l'édition la plus légère de sa sneaker signature à ce jour, conçue avec une coupe basse stylée et haut de gamme.
- Cette chaussure célèbre la 20e année de LeBron avec Nike et sa 20e année en NBA.
- Tout en célébrant la carrière historique de LeBron, la dimension technique de la LeBron 20 a été élaborée pour servir la nouvelle génération de joueurs et de joueuses.
Du King à la nouvelle génération
La LeBron 20 est la première chaussure haute performance avec une coupe basse de la gamme signature de LeBron. À première vue, les motifs recherchés sur le côté de la chaussure rappellent des moments uniques de la carrière de LeBron. Si la chaussure célèbre le passé, LeBron affirme que la LeBron 20 a été conçue pour la nouvelle génération.
Les principales caractéristiques de la chaussure comprennent une silhouette plus basse, une unité Zoom Air à l'avant-pied et au talon, et un cambrion en fibre de carbone au milieu du pied. Concernant l'amorti, l'avant-pied est doté d'une unité Air Zoom Turbo et le talon d'une unité Zoom Air de 13 mm d'épaisseur, offrant une meilleure protection contre les chocs. Le côté latéral synthétique maintient le pied sur la semelle intérieure. Le motif de la semelle extérieure multidirectionnel offre une bonne adhérence au sol. Les détails rétro de la chaussure sont des clins d'œil au passé, mais ne vous y trompez pas : les performances de la LeBron 20 ont encore de belles années devant elles.
20e anniversaire
« Nous avons vu la 20 comme une chance de célébrer les 20 prochaines années de LeBron », explique Jason Petrie, designer de chaussures de basketball senior pour homme et principal concepteur de la ligne LeBron depuis la Zoom LeBron VII. « L'étiquette cousue à l'intérieur de la languette indique : conçue et fabriquée selon les critères de la nouvelle génération. Nous avons pris cette phrase au sérieux lors de la conception de la chaussure. Nous avions en tête des joueurs comme les fils de LeBron, Bronny et Bryce. Nous voulions entrer dans leur tête et savoir ce que les jeunes joueurs recherchaient. »
Petrie dit qu'il s'est souvenu de la conception de la Soldier 10 pendant qu'il fabriquait la chaussure : silhouette plus basse, sensation de maintien, mais conçue pour résister à l'intensité du match. Alors qu'une grande partie de la franchise emblématique a été bâtie autour de l'amour de LeBron pour l'Air, il a fait confiance à l'équipe de Nike Basketball pour concevoir une silhouette basse et légère avec Zoom Air en adéquation avec son style de jeu. C'est la plus légère de ses sneakers à ce jour.
De toute évidence, la chaussure célèbre de nombreux moments de la carrière de LeBron. Mais les hommages à sa carrière ne sont pas seulement visuels. Certaines des caractéristiques les plus appréciées de la gamme emblématique de LeBron sont intégrées dans la technologie de la chaussure.
Par exemple, la doublure du col comprend une technologie Nike appelée Nike Sphere qui est apparue à l'origine dans la Air Zoom Generation. La doublure du col est souple et respirante, ce qui renvoie à la motivation de LeBron, avec la Zoom Generation, de créer la chaussure de basket la plus confortable qui soit. Le cambrion en fibre de carbone au milieu du pied, qui fournit un retour d'énergie et une rigidité lors des mouvements puissants, revient dans la gamme emblématique pour la première fois depuis la Zoom LeBron 5. Le logo Dunkman fait son retour sur la semelle extérieure après être apparu pour la dernière fois sur la LeBron 16.
Le coloris Time Machine de la LeBron 20 est sortie en taille adulte et enfant le 29 septembre. D'autres coloris seront disponibles tout au long de l'année 2022.
FAQ LeBron 20
Quand la LeBron 20 est-elle sortie ?
La LeBron 20 est sortie pour la première fois dans des coloris limités le 29 septembre 2022. D'autres coloris seront disponibles tout au long de l'année 2022.
Combien coûte la LeBron 20 ?
Le prix de départ de la LeBron 20 en pointure adulte est de 200 $. Les prix peuvent varier en fonction des nouveaux coloris et des nouveaux modèles disponibles. Découvrez la gamme de produits Nike LeBron James pour connaître les dernières nouveautés.