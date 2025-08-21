Kobe 3 Protro : Comment Nike a su associer le design intemporel d'un modèle emblématique à ses dernières innovations

Les concepteurs de Nike ont effectué cinq séries de tests sur la Kobe 3 Protro, un processus rigoureux qui reflète les principes implacables de la Mamba Mentality de Kobe. Des athlètes masculins et féminins ont été impliqués pour apporter une contribution équilibrée à travers un large éventail de styles de jeu. Les résultats ont été révélateurs.



« Nous avons comparé l'originale à notre prototype de Protro, et 12 des 15 testeurs ont préféré la Protro », a déclaré Dunham. « C'est à ce moment-là que nous avons su que nous avions quelque chose de spécial. »



Pour les amateurs de basket habitués aux chaussures basses, la coupe mi-hauteur de la Protro 3 représente un changement, mais cela vaut la peine d'essayer. « Tu serais surpris de savoir combien de joueurs ont déclaré se sentir plus en sécurité et toujours mobiles », a déclaré Dunham. « Même les athlètes habitués aux chaussures basses se sont rapidement adaptés et ont apprécié le soutien. »

Des caractéristiques techniques que tu vas adorer