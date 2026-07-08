Avec l'effervescence qui entoure le foot à l'été 2026, les enfants peuvent désormais passer à l'action avec la Nike x LEGO® Football Collection, disponible dès maintenant dans le monde entier. Cette toute dernière collaboration entre Nike et le groupe LEGO apporte une touche créative, ludique et dynamique aux équipements Nike Football, encourageant les enfants à exprimer leur personnalité unique à travers des couleurs vives et un design affirmé. Alliant les innovations de design LEGO à la technologie de performance Nike sous la forme de chaussures et de vêtements de sport, la collection propose des articles pour tous les jeunes fans de football et/ou de LEGO.

Dans le cadre de la campagne de la marque, les emblématiques figurines sont le clou du spectacle, vêtues des vêtements et accessoires de la nouvelle collection Nike Football.

« Côté football, Nike a toujours été synonyme de créativité et d'instinct », explique Andre Simmons, directeur artistique des initiatives de la marque chez Nike. « Nous voulons rappeler aux enfants que le football est un sport amusant. Pour les fans de longue date, nous leur remémorons la joie qu'ils ont ressentie en regardant leurs joueurs préférés réaliser ces exploits inimaginables. Il y en a pour tous les goûts. »