La sortie culminante de la Air Force 3 de Nike et Nigo allie réunions d'anciens étudiants et pop culture

« Nigo [apporte] une profondeur incroyable à chaque élément créatif, ce qui nous a permis d'être très ludiques dans la façon dont nous avons exécuté sa vision », explique Leo Sandino-Taylor, vice-président, Global Energy Marketing chez Nike. « Il maîtrise son art à la perfection. »

Les modèles Nike x Nigo insufflent à la silhouette préférée des fans des références à la culture pop qui sont personnellement significatives pour le designer et ont influencé ses créations au cours de ses plusieurs décennies de carrière.

Nigo est un créateur dont la vision, la conservation et l'esthétique séduisent plusieurs générations. Il est tout aussi connu pour ses créations modernes que pour ses premiers travaux lorsqu'il a émergé sur la scène streetwear de Tokyo au début des années 1990.

Cette dernière version est une revisite finale de la chaussure que le designer a longtemps considérée comme l'une de ses préférées. « L'AF3 est une merveille méconnue que j'adorais à l'époque », explique Nigo. « À travers ma première collaboration avec Nike, je voulais que tout le monde se rappelle à quel point cette chaussure était splendide. »