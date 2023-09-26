5 idées de tenues avec cycliste à porter en ce moment
Conseils mode
Troque ton jean préféré contre un cycliste qui t'ira tout aussi bien. Avec, tu peux créer des looks aussi jolis que fonctionnels.
Les basiques d'entraînement ne se portent pas qu'à la salle ou sur une piste cyclable. Les tenues sportswear décontractées sont conçues pour être stylées et fonctionnelles. Elles sont adaptées à différents types de sorties, que ce soit pour prendre un café glacé ou aller au ciné entre potes. Justement, les cyclistes font partie de ces tenues. Associés au haut et aux sneakers qu'il faut, ces shorts permettent de créer un look simple et bien ajusté. Alors, comment porter un cycliste ? Eh bien, ça dépend.
Par exemple, tu veux un look simple ou plutôt original ? Les cyclistes Nike sont disponibles en plein de couleurs. Ça va des tons neutres épurés comme le noir ou le taupe aux couleurs vives comme le rouge rubis ou le vert menthe. C'est aussi ce que tu portes avec qui va faire la différence. Si tu veux une tenue décontractée, associe ton cycliste avec une brassière de sport courte ou un sweat oversize. Pour un côté plus habillé, porte un haut ou un blazer de soirée avec ton bas confortable, mais qui reste compressif. En bref, il y a plein de façons de sublimer un look sage ou original.
En plus, les cyclistes se portent aussi bien pour les grandes tailles qu'en taille plus petite ou standard. Ce qui compte, c'est que le short soit confortable. Fais quelques flexions et rotations au moment de l'essayer pour t'assurer qu'il ne remonte pas et ne s'enroule pas. Voilà, tout est bon !
Lis la suite pour découvrir cinq idées de tenues avec un cycliste qui te maintient bien, que ce soit pour sortir te balader ou suivre ton cours de sport préféré.
Comment porter un cycliste
1.Look décontracté
Pour bien porter un cycliste, il faut avant tout jouer avec les proportions. Les cyclistes sont des shorts bien ajustés, on peut donc équilibrer la tenue avec un haut décontracté et oversize. Conseil : assure-toi que le haut est assez court pour laisser apparaître le cycliste en dessous (à mi-cuisse), mais assez grand pour contraster avec sa coupe près du corps. Pour compléter le tout, ajoute des sneakers colorées, comme la Waffle One d'inspiration rétro. Porte ce look décontracté pour faire du shopping ou te rendre à ton cours de Pilates.
2.Universitaire chic
Si ta rentrée se déroule cet automne ou si le style universitaire te plaît, tu peux créer ce genre de look avec un cycliste.
Pour te balader sur le campus ou dans ton quartier, associe un cycliste taille mi-haute, un sweat molletonné et une paire de Blazer montantes. Style décontracté et moderne assuré ! Nul besoin de tout assortir, mais choisis une couleur dominante qui va lier l'ensemble. Pour la touche originale, ajoute une paire de lunettes de soleil élégante.
(Contenu apparenté : Idées de tenues monochromes Nike)
3.Du bureau à l'apéro
Il ne faut jamais sous-estimer l'élégance qu'un blazer apporte à une tenue. Pour les journées où tu sors d'une réunion informelle pour enchaîner avec un apéro, opte pour un haut court et un cycliste taille haute. Il te suffit d'enfiler un blazer ajusté par-dessus pour en faire une tenue de soirée. Reste dans les tons neutres pour un look harmonieux, y compris au niveau des chaussures.
4.Danse à fond
Pour les cours de danse le week-end ou bouger en passant l'aspirateur, choisis une tenue douce, extensible et adaptée à différentes activités. Ajouter des couches est toujours une bonne idée, surtout quand il fait froid dehors. Porte une brassière de sport au maintien adapté et un sweat à capuche ample pour te préparer à la différence de température. Pour compléter la tenue, ajoute des sneakers originales… tous les yeux seront rivés sur tes pas de danse.
5.En mode sauvage
Pour les fans de randonnée, il existe des cyclistes intégrant des empiècements et des poches pratiques. De quoi ranger tous tes essentiels et bien t'équiper pour enchaîner les kilomètres. En plus de profiter des poches spacieuses pour tes snacks, emporte une veste au cas où il se mettrait à pleuvoir. Tu peux aussi porter un bob anti-transpirant, qui va protéger ton visage du soleil. Mieux vaut se préparer à tout, la nature reste imprévisible. La touche finale : des chaussures de trail imperméables bien résistantes et montantes, qui te protégeront de l'humidité.
Rédaction : Aemilia Madden