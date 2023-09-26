5 idées de tenues avec cycliste à porter en ce moment

Les basiques d'entraînement ne se portent pas qu'à la salle ou sur une piste cyclable. Les tenues sportswear décontractées sont conçues pour être stylées et fonctionnelles. Elles sont adaptées à différents types de sorties, que ce soit pour prendre un café glacé ou aller au ciné entre potes. Justement, les cyclistes font partie de ces tenues. Associés au haut et aux sneakers qu'il faut, ces shorts permettent de créer un look simple et bien ajusté. Alors, comment porter un cycliste ? Eh bien, ça dépend.

Par exemple, tu veux un look simple ou plutôt original ? Les cyclistes Nike sont disponibles en plein de couleurs. Ça va des tons neutres épurés comme le noir ou le taupe aux couleurs vives comme le rouge rubis ou le vert menthe. C'est aussi ce que tu portes avec qui va faire la différence. Si tu veux une tenue décontractée, associe ton cycliste avec une brassière de sport courte ou un sweat oversize. Pour un côté plus habillé, porte un haut ou un blazer de soirée avec ton bas confortable, mais qui reste compressif. En bref, il y a plein de façons de sublimer un look sage ou original.

En plus, les cyclistes se portent aussi bien pour les grandes tailles qu'en taille plus petite ou standard. Ce qui compte, c'est que le short soit confortable. Fais quelques flexions et rotations au moment de l'essayer pour t'assurer qu'il ne remonte pas et ne s'enroule pas. Voilà, tout est bon !

Lis la suite pour découvrir cinq idées de tenues avec un cycliste qui te maintient bien, que ce soit pour sortir te balader ou suivre ton cours de sport préféré.