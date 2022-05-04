Sept idées cadeaux Nike pour la fête des Pères

Nous proposons de nombreux équipements de running Nike Dri-FIT pour compléter la garde-robe de running de votre papa, des casquettes et chaussettes aux vêtements de running haute performance. Les chaussettes Nike Dri-FIT changent la donne pour les runners, car elles favorisent l'évacuation de l'humidité, limitant ainsi la transpiration et les mauvaises odeurs au niveau des pieds après un run. Un autre accessoire indispensable : une casquette de running Nike Dri-FIT. Celle-ci permet de réguler la transpiration grâce à une absorption rapide et à un design aéré, tout en protégeant du soleil.

Vous pouvez également opter pour un haut ou un pantalon de running Nike Dri-FIT. Un vêtement première couche respirant à manches longues ou un pantalon de running léger avec des poches lui permettra de braver les éléments pendant les journées plus fraîches.