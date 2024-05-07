Nike Dunk : astuces officielles pour choisir la bonne pointure
Guide d'achat
Envie d'acheter ces sneakers cultes ? On t'explique comment choisir la bonne pointure.
Dans le monde des sneakers, les tendances fluctuent souvent, et certains modèles connaissent un succès fulgurant. Mais une chose est sûre : tout le monde aime la Nike Dunk. Son côté passe-partout, sa silhouette iconique et son histoire incroyable en ont fait l'une des références des fans de sneakers et de mode. De ses débuts sur les terrains de basket à son adoption par la communauté du skate, la Dunk s'impose comme une icône du streetwear depuis des décennies.
Aujourd'hui, la silhouette et les couleurs harmonieuses de la Dunk en font une chaussure aussi incontournable qu'intemporelle. Avant de choisir le coloris de tes futures Dunk, lis nos recommandations pour trouver la pointure parfaite !
FAQ : trouver la bonne pointure de Dunk
La Nike Dunk taille normalement. Cependant, certains facteurs peuvent t'amener à choisir une taille supérieure ou inférieure à ta pointure Nike habituelle.
- Pieds larges : si tu as les pieds larges, on te recommande d'opter pour une demi-pointure au-dessus pour avoir plus d'espace.
- Tenue ajustée : si tu veux que tes chaussures soient bien ajustées, tu peux prendre une demi-pointure en dessous de ta taille habituelle.
- Tenue ample : si tu préfères une tenue ample, opte pour une demi-pointure au-dessus.
- Laçage classique : ce type de laçage sans fioritures est parfait pour une tenue conforme à la pointure indiquée.
- Laçage lâche : pour mettre tes Dunk en un clin d'œil avant de sortir, un laçage un peu plus lâche est la meilleure option. Si tu aimes lacer tes chaussures comme ça, pense à prendre une demi-pointure en dessous pour éviter que ton pied ne bouge trop.
Comment taille la Dunk ?
En règle générale, la Nike Dunk taille normalement. Cependant, le confort ressenti peut varier selon l'amorti de la chaussure, les préférences personnelles et la morphologie du pied.
L'intérieur rembourré est très confortable dès la première utilisation. Les Dunk en cuir peuvent sembler un peu rigides au départ, surtout si elles sont neuves. Cependant, elles s'assouplissent et s'adaptent au pied au fil du temps, pour plus de confort à chaque utilisation.
Quelle est ma pointure de Nike Dunk ?
Si tu portes habituellement du 43 en Nike, des Nike Dunk pointure 43 devraient te convenir, car ce modèle taille normalement.
Style de laçage
Pour un laçage classique, choisis ta pointure habituelle. Tu profiteras d'une tenue bien ajustée sans être trop serrée. Avec ce type de laçage, le pied reste bien maintenu pendant la marche, à condition de ne pas trop serrer les lacets.
Pour un laçage plus lâche et décontracté, opte plutôt pour une demi-pointure en dessous afin de limiter les mouvements du pied et du talon et d'améliorer le confort général.
Rédaction : James Krudop