Le professeur de yoga Nike Fabian Domenech explique comment être soi-même

Au cours des dix dernières années, le nombre de personnes pratiquant le yoga aux États-Unis a quasiment triplé. Et ce n'est pas une surprise pour Fabian Domenech. Quand il a découvert cette activité, il jonglait entre des débuts dans la mode, un travail à temps plein dans le secteur des services et un job de coach de CrossFit à Londres. Le yoga, la méditation et ses voyages dans le monde entier lui ont appris le pouvoir de l'estime de soi et l'importance du détachement. Dans cet épisode, le prof de yoga Nike et coach de CrossFit rejoint la présentatrice Jaclyn Byrer pour évoquer la santé mentale et le sentiment d'appartenance que lui apporte le sport, et donner un aperçu du contenu de ses séances.