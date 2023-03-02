Pourquoi ajouter le bird dog à sa routine d'entraînement d'après les coachs

Parmi les exercices qui font chauffer les abdos, le bird dog occupe une place de choix. Ce mouvement de stabilisation oblige à contracter tous les muscles du tronc.

« C'est un exercice de stabilité simple mais efficace pour travailler la stabilité abdominale », affirme Bill Kelley, kinésithérapeute, spécialiste certifié en force et conditionnement et physiothérapeute. « Le bird dog fait travailler beaucoup de muscles, comme les ischio-jambiers, les fessiers, les abdominaux et les obliques, les extenseurs spinaux, le grand dorsal et toute la musculature postérieure de l'épaule. Tous ces muscles vont contribuer au renforcement fonctionnel de la ceinture abdominale, extrêmement importante dans plein de situations, dans le sporstykt comme au quotidien. »

« En fait, dans cette position, le corps doit ressembler à un chien de chasse en arrêt qui pointe sa patte vers un oiseau dans les broussailles », explique Rocky Snyder, spécialiste certifié en force et conditionnement, et auteur du guide d'entraînement de renforcement « Return to Center ».

Le bird dog peut s'intégrer à un enchaînement qui comporte un certain nombre de répétitions de chaque côté. Sinon, pour travailler encore plus les abdos, tu peux tenir cette position un moment de chaque côté, un peu comme quand tu fais la planche.