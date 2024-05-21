Encourage-les à faire de la compétition

Les filles adorent faire du sport et tout donner sur le terrain. Les études sur le sujet confirment cette affirmation : trois quarts des filles déclarent que ce qu'elles préfèrent dans le sport, c'est la compétition et tout ce qui s'y rapporte. Elles aiment aussi jouer dans des équipes qui mettent l'accent sur la victoire et le plaisir. On le sait : les filles ne sont pas fragiles et elles ne sont pas plus susceptibles de se blesser que les garçons. Ce qu'elles veulent avant tout, c'est jouer.

Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un match complet ou tenir les scores à chaque entraînement. Trouve plutôt des moyens de mettre les filles en compétition amicale tout en leur apprenant des techniques de base.

Les meilleurs jeux sont ceux dans lesquels les enfants se dépensent avec le minimum de temps morts. Les jeux qui enseignent la communication, le travail en équipe, la résolution de problèmes et le développement des facultés motrices sont tous excellents. Voici quelques activités amusantes et faciles à réaliser pour enseigner ces concepts et aider les filles à rester en mouvement.