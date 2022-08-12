Décontracté mais sophistiqué
Des looks signés : Sabrina Ionescu
Connue pour son intensité et sa compétitivité sur le terrain, Sabrina Ionescu est très disciplinée et infatigable. Mais le style personnel de la star de la WNBA révèle une Sabrina plus douce et décontractée, une femme assumant son insouciance et n'ayant pas peur d'affirmer un style mettant le survêtement à l'honneur.
Pour Sabrina, le confort est essentiel. Elle décrit son style quotidien comme décontracté et sans efforts, composé de basiques comme des tee-shirts blancs rehaussés d'articles plus ou moins habillés. Et ses chaussures ? « Mes sneakers Air Max sont mes préférées. Elles se portent littéralement avec tout ».
« Je porte toujours mes survêtements de voyage Nike de l'Oregon. Ils ont une valeur sentimentale ! »
Sabrina Ionescu
Sabrina se sent plus à l'aise lorsqu'elle associe son pantalon de survêtement le plus confortable à un vêtement plus ajusté et structuré, alliant ainsi confort et décontraction.
Pour rehausser son look, Sabrina mélange des tissus de différentes textures. Sa préférence pour un look stylé : une veste aviateur noire.
En matière de couleurs, Sabrina reste dans les tons neutres, choisissant des teintes discrètes et des vêtements classiques en noir et blanc. « Je ne suis pas fan des couleurs très vives. J'aime bien les couleurs pastel subtiles. Le rose pâle est ma préférée. »
Le seul article qu'elle ne supporte pas ? « Les jeans. Ils ne sont pas aussi confortables. Je préfère porter des survêtements. C'est vraiment un état d'esprit d'athlète », plaisante-t-elle.
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