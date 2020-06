Booster les performances de running avec les bonnes techniques de respiration

La respiration ventrale peut se révéler une composante clé pour la méditation et les exercices de pleine conscience, deux pratiques qui, d'après plusieurs études, pourraient contribuer à soulager les symptômes de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété et même de certains troubles digestifs. Cette technique de respiration peut également réduire le risque de développer des douleurs dans le bas du dos et des tensions cervicales, révèle Belisa Vranich.



Et elle peut également booster vos performances de running. Pour en comprendre la raison, examinons les effets immédiats de la respiration ventrale : puisque vous absorbez en une seule respiration la quantité d'oxygène équivalant à plusieurs respirations superficielles, votre respiration gagne en efficacité. Ce qui vous donne une plus grande marge de manœuvre sur votre allure, poursuit-elle. Lorsque vous effectuez des inspirations et des expirations plus profondes, vous fournissez plus d'oxygène à vos muscles quand ils en ont le plus besoin, ce qui vous permet de maintenir ou d'accélérer votre allure. « Le fait de contrôler votre respiration peut également ralentir votre rythme cardiaque », ajoute Chris Bennett. Vous infligez ainsi moins de stress à votre corps, ce qui peut améliorer votre endurance et vous permettre de courir plus longtemps, à l'image de Jordan Hasay, coureuse de fond professionnelle.



L'inconvénient ? Cette technique de respiration demande de la pratique. « Les runners sont souvent tendus, et leurs inspirations s'en ressentent, explique Belisa Vranich. Il est donc essentiel d'entraîner les muscles associés à la respiration dans le cadre d'exercices distincts du running. »



Pour ce faire, pratiquez la respiration horizontale autant que possible, en particulier avant et après un run. « En la pratiquant avant un run, vous préparerez mieux votre corps à adopter cette technique pendant que vous courez. En la pratiquant après un run, vous récupérez plus rapidement, car la respiration ventrale permet d'acheminer plus d'oxygène vers vos muscles », précise le docteur.