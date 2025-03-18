Comment porter un sweat à capuche

Peu importe ton style, tu as sûrement un sweat à capuche dans ton dressing. Ce basique n'est pas seulement fait pour être porté à la maison ou après l'entraînement. Il sublime un look à lui tout seul. Fais le plein de style avec les sweats à capuche Nike confortables, des plus colorés aux plus épurés.

Qu'est-ce qui va bien avec un sweat à capuche ? Ça dépend des occasions. Pour aller à la salle, opte pour un sweat à capuche gris tout simple sur un haut ajusté. Complète ton look avec un legging ou un pantalon de survêtement assorti. Pour plus d'originalité, enfile un sweat sous une veste en Fleece colorée ou avec une jupe de tennis : ces associations sont indémodables quand on choisit les bonnes pièces. La clé d'un outfit réussi avec un sweat à capuche, c'est de jouer sur les proportions. Opte pour un modèle oversize pour contrebalancer un pantalon ajusté, ou associe un modèle court à un pantalon de jogging décontracté. Porte un ensemble aux couleurs assorties, ou essaye un sweat coloré pour faire ressortir un outfit neutre.

Découvre nos idées de tenues simples à porter avec un sweat à capuche, pour un look qui te ressemble.